До семи регулярных армий: суммарные потери ВСУ могут исчисляться миллионами

«Военная хроника»: суммарные потери ВСУ могут доходить до 8 миллионов человек

Суммарные потери ВСУ — с учетом не только убитых, но и раненых, пропавших без вести и дезертиров — могут достигать от восьми до 8,5 миллиона человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника» на основе данных, которые российские хакеры представили как взломанную базу украинского Генштаба.

Согласно этому файлу, в 2022 году ВСУ потеряли убитыми 118,5 тысячи военных, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч, с начала 2025 года — уже 621 тысячу. Оценивая общие потери, авторы канала берут за основу соотношение один к пяти.

«Если информация подтвердится, то речь идет о масштабах утраты семи регулярных армий», — пишут они.

Именно этим, по их словам, объясняется желание украинских властей поскорее принять новые законы о мобилизации.

Первым о взломе базы сообщил Telegram-канал Mash. Позднее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА «Новости» эту информацию.