ВСУ не позволили спасти иконы после пожара в храме в Белгородской области

Спасти иконы и другие святыни, оставшиеся после пожара из-за атаки украинских националистов на храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Белгородской области, невозможно из-за постоянной угрозы новых обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Стены храмового комплекса загорелись в результате сбросов взрывных устройств. Прибывшие на место пожарные расчеты попали под атаки дронов „Баба-яга“, но успели укрыться. Продолжить борьбу с огнем из-за продолжающихся атак было невозможно, храмовый комплекс полностью выгорел», — отметили в группировке войск «Север».

К исходу 25 апреля все попытки работы на месте пожара для спасения оставшихся икон не представляются возможными, заявили военные. Работы на месте ЧП возобновятся после прекращения намеренных обстрелов со стороны ВСУ и стабилизации обстановки.