ВСУ атаковали дронами храм в Белгородской области

Shot: храм Новый Иерусалим загорелся в Белгородской области после атаки ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины атаковали храм Новый Иерусалим в Белгородской области. После обстрела беспилотниками здание загорелось, сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, украинские боевики сбросили на храмовый комплекс взрывчатки с БПЛА «Баба-Яга». Атака ВСУ произошла в селе Сухарево Валуйского района.

На месте уже работают спасательные службы. Местные жители также пытаются помочь в спасении икон, однако тушение осложняют украинские дроны, которые вновь пытаются атаковать российский регион. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух бойцов  самообороны в результате атаки ВСУ. В тот же день противник пытался подорвать велосипедиста в Новой Таволжанке. Мужчина получил травмы.

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