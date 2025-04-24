ВСУ атаковали дронами храм в Белгородской области

По словам очевидцев, украинские боевики сбросили на храмовый комплекс взрывчатки с БПЛА «Баба-Яга». Атака ВСУ произошла в селе Сухарево Валуйского района.

На месте уже работают спасательные службы. Местные жители также пытаются помочь в спасении икон, однако тушение осложняют украинские дроны, которые вновь пытаются атаковать российский регион. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух бойцов самообороны в результате атаки ВСУ. В тот же день противник пытался подорвать велосипедиста в Новой Таволжанке. Мужчина получил травмы.