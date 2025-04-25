Храм Новый Иерусалим полностью сгорел после атаки ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Храмовый комплекс находился в селе Сухарево Валуйского округа. Как подчеркнул Гладков, украинские боевики ударили по одному из самых святых мест региона.

«То, как дронами не давали тушить пожар — мы никогда не забудем. Храмовый комплекс полностью сгорел. Слава Богу, никто не пострадал», — написал он.

Гладков поблагодарил за работу сотрудников МЧС, бойцов подразделения «Орлан» и добровольную пожарную дружину.

Пожар в храме начался после обстрела ВСУ. Для удара они использовали БПЛА «Баба-Яга». Местные жители пытались спасти иконы из горящего здания. Тушение осложнялось тем, что украинские боевики продолжали направлять дроны на храм.