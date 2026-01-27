Руководство ВСУ не может укомплектовать штурмовые подразделения из-за нехватки людей: новобранцы сразу заболевают, а в ином случае — дезертируют. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«Украинское командование испытывает значительные трудности с пополнением 71-й отдельной аэромобильной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 225-го отдельного штурмового полка и других штурмовых подразделений», — сообщил собеседник журналистов.

Из учебных центров приезжает мало мобилизованных. Те, кто оказывается на фронте — почти сразу заболевают. Также украинские боевики часто сбегают.

Ранее журналист Пол Стейган заявил, что Украина может потерять контроль над Одессой — ВСУ разваливается прямо на глазах. В 2025 году из украинской армии дезертировали 182 тысячи солдат. Это в два раза больше, чем год назад.