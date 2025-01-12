Российские военные освободили село Шевченко в ДНР. Военнослужащий штурмового отряда «Шторм», блогер Тринадцатый (Егор Гузенко) рассказал ведущей 360.ru Анастасии Букреевой, какие преимущества открываются перед российскими военными и какие перед ними теперь стоят задачи.

По словам военного, взятие села Шевченко позволило выбить ВСУ из основных укреплений, что позволит российской армии продвигаться увереннее. Однако Гузенко отметил, что предстоит еще большая работа.

Впереди от Шевченко еще достаточно большое количество населенных пунктов, которые предстоит взять. Но так как с основных позиций, с основных укреплений на сегодняшний день Вооруженные силы Украины уже откатились, это означает, что дальше будет немного попроще нашим бойцам продвигаться.

«Я наблюдал буквально позавчера девятикомнатный блиндаж с перекрытиями. Они там успешно укрывались и от огня, и от артиллерии, и от всего. Но исключительно на героизме наших штурмовиков эти укрепления были взяты, и военнослужащих ВСУ оттуда выбили», — рассказал военнослужащий.

Он отметил, что, исходя и характера этих укреплений, ВСУ основательно обосновались в населенном пункте и собирались оставаться там долгое время.

Проблемы ВСУ

Также он добавил, что украинские боевики на этом направлении испытывают довольно серьезные трудности, судя по тому, насколько быстро российские военные продвигаются вперед. Поэтому в ближайшее время ВСУ отодвинут на значительное расстояние от Курахова.

«Но дальше еще предстоят населенные пункты, где они также настроили линии обороны. То есть дальше еще предстоит серьезная работа», — подчеркнул военкор.

Новый котел в районе Курахова

Гузенко также подтвердил, что в ближайшее время в этом районе ВСУ окажутся в котле, в том числе и судя по картам боевых действий, которые публикует противник.

«Котел появится там стопроцентно, это лишь вопрос времени. Потому что на сегодняшний день те вооруженные силы, которые там находятся, они уже фактически деморализованы и физически истощены», — подвел итог военкор.

Ранее Тринадцатый рассказал, как сейчас развивается ситуация на фронте в районе города Суджи в Курской области и какую тактику применяют российские военные.