Военкор Гузенко: российские войска ведут бои уже в трех километрах от Суджи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в операции в Курской области участвуют 60 тысяч украинских военнослужащих. При этом Минобороны России сообщило, что на курской земле на сегодняшний день уже полегли около 50 тысяч солдат ВСУ. Как сейчас развивается ситуация на фронте в районе города Суджи и какую тактику применяют российские военные, ведущей 360.ru Регине Ореховой рассказал российский военнослужащий и блогер Тринадцатый (Егор Гузенко).

Где идут бои в Курской области

Как сообщил военкор, сейчас бои идут на окраине Суджи, в трех километрах от города. Активные наступательные действия ведут 137-й полк ВДВ, 27-й полк и другие подразделения, включая подразделение «Ахмат».

«Фактически в пригородной застройке на сегодняшний день идут бои. Но пока о заходе в сам населенный пункт, конечно же, говорить рановато. Наши ребята там активно продвигаются», — уточнил Гузенко.

Российская тактика

Военкор рассказал, что, как и на Донецком направлении, в Курской области российские военные часто применяют тактику «котлов».

«Российские подразделения берут фактически в клещи подразделения ВСУ, зажимают по флангам и грамотно, методично уничтожают их», — рассказал Тринадцатый.

Кроме этого, по словам бойца, в таких операциях, с учетом современных боевых действий, активно применяются расчеты FPV-дронов.

«Хотел бы отметить разведподразделение с командиром под позывным Алабай. Они активно эту тактику применяют, и у них очень хорошо получается уничтожать противника», — отметил Гузенко.

Что оставляют после себя украинцы

В заключение боец рассказал, что, как и в других населенных пунктах, украинцы после себя стараются оставить максимальные разрушения.

«Тем более здесь стоит учесть, что это был российский населенный пункт, здесь они зверствовали и зверствуют вдвойне», — рассказал военкор.

При этом он уточнил, что фактические разрушения можно будет оценить только после того, как Суджу окончательно освободят российские военные.

«О масштабах разрушения, конечно же, мы будем говорить уже, когда непосредственно российские войска войдут в сам населенный пункт. <…> Сейчас пока об этом говорить рано, потому что бои продолжаются фактически на подступах», — подытожил Гузенко.

Ранее бывший командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой рассказал в эфире 360.ru, что российским военным может понадобиться около месяца для приближения к Судже в Курской области. По его словам, в последние полтора месяца была плохая погода для боевых действий с низкой облачностью, что осложняло работу разведгрупп.