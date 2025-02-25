На фоне переговоров между Россией и США в Эр-Рияде украинские военные усиливают обстрелы российских территорий. Нельзя исключать, что это может быть частью провокаций со стороны Украины, заявил в беседе с РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«На фоне явного неудовлетворения Киева переговорами делегаций РФ и США в Эр-Рияде, на фоне того, что украинская сторона не хочет прекращения военных действий, прекращения конфликта, обстрелы мирных жителей усиливаются», — сказал он.

Он отметил, что в Донецкой Народной Республике ситуация с обстрелами становится напряженнее. Горловку атакуют с использованием большого количества кассетных боеприпасов и беспилотников. Ежедневно на линии соприкосновения в среднем пострадавшими становятся около 15 человек, каждый пятый погибает.

Наиболее сильно обстрелам в настоящее время подвергаются территории Белгородской области, особенно Шебекино. В этих районах противник активно использует беспилотники. Удары ВСУ наносят целенаправленно по гражданскому транспорту и объектам, подчеркнул посол.

Ранее украинские боевики нанесли удар по Каховке, атаковав город с помощью дронов. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения. Также пострадал мирный житель в поселке Мичурина под Горловкой.