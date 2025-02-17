Житель Горловки получил ранение из-за обстрела ВСУ

Украинские боевики ударили по относящемуся к Горловке поселку Мичурина, в результате пострадал местный житель. Об этом заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале .

«В результате обстрела поселка Мичурина со стороны украинских террористов ранен мирный житель Горловки», — отметил он.

В этот же день ВСУ обстреляли центр города. По словам Приходько, прилет снаряда зафиксировали в парке имени Горького, возле детской площадки. Он добавил, что обошлось без пострадавших. Также боевики ударили по гражданскому автомобилю в поселке Озеряновка в Центрально-Городском районе.

Ранее украинские военнослужащие выпустили снаряды и беспилотники по Каховке в Херсонской области. В результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения: мужчины 1989 и 1968 года рождения.

Глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщил, что прилеты засекли в районе магазина «Кедр» и заправки «Авантаж». Личность погибшего из-за обстрела жителя устанавливается.