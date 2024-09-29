Украинские националисты насильно вывозили жителей Новогродовки в Донецкой Народной Республике на подконтрольную киевскому режиму территорию перед освобождением населенного пункта российскими войсками. Об этом РИА «Новости» сообщил один из местных жителей.

Местный житель Игорь отметил, что поддерживающие киевский режим покинули город задолго до активных боевых действий. В населенном пункте в основном остались те, кто всячески скрывался от эвакуации и не хотел выезжать на украинскую сторону.

«Власти тут искали людей, обыскивали подвалы. В 12-15 лет дети уже отказывались покидать город, потому что сами осознавали складывавшуюся ситуацию. Но они сначала вывозили детей, вынуждая мать тоже ехать за ребенком, а отцы оставались в городе», — отметил он.

Минобороны заявляло, что Новогродовку в Покровском районе освободили 8 сентября военнослужащие группировки войск «Центр».

Днем ранее стало известно, что ВСУ выбили с самых больших островов в дельте Днепра в Херсонской области.