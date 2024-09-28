ВСУ выбили с самых больших островов в дельте Днепра

Российские военные оттеснили боевиков ВСУ с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра. Об этом РИА «Новости» сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Врага оттеснили с острова, выбили с самого большого. Сейчас ему не до создания укрепленных плацдармов на левом берегу», — сказал он.

Сальдо отметил, что ВСУ на Херсонском направлении снизили активность, хотя отдельные малочисленные группы продолжают пытаться на лодках высадиться на острова и действовать в дельте.

«В настоящее время вероятность крупных провокаций на берегах Черного моря, Днепра или косах гораздо ниже, чем еще месяц или два назад. Но мы не имеем права полностью исключать попытки ВСУ высадить новую крупную группу самоубийц. Наши воины находятся в постоянной боевой готовности и не теряют бдительности», — добавил губернатор.

Ранее Сальдо заявил, что российские военные освободят Николаев и Одессу после того, как возьмут под контроль Херсон.