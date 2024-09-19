ВСУ за сутки лишились под Курском более 300 человек и 14 единиц техники

ВС России за сутки ликвидировали в Курской области более 300 украинских военнослужащих, а также 14 единиц бронетехники. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Российские военные поразили танк, две БМП, бронетранспортер и 10 боевых бронированных машин ВСУ. Также войска нейтрализовали два артиллерийских орудия, миномет, две станции РЭБ и семь автомобилей.

«Уничтожено три понтонных переправы», — добавили в оборонном ведомстве.

Военные продолжают атаковать противника в приграничных районах. За последние сутки группировка войск «Север» сорвала контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Кремяное, Любимовка и Обуховка. ВС России также отразили три попытки противника прорваться через границу к поселку Новый Путь и деревням Малая Обуховка и Медвежье.

Ранее замкомандира бронегруппы сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат» с позывным Каплодий рассказал, что два танка две недели сдерживали ВСУ под Суджей. По его словам, украинские боевики пытаются прорваться, но им дают отпор российские артиллеристы, танкисты и штурмовики.