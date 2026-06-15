ВСУ нанесли удары по дорогам и мостам Херсонской области

Сальдо: ВСУ били по дорогам, мостам и пунктам пропуска Херсонской области

В последние дни атакам ВСУ подвергались дороги, мосты и направления к пунктам пропуска Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо .

Противник наносил удары по объектам, без которых невозможна повседневная жизнь региона.

«Последние дни противник целенаправленно бьет по узловым точкам Херсонской области: дорогам, мостам, направлениям к пунктам пропуска, объектам, от которых зависит нормальная жизнь людей», — написал Сальдо.

Там, где позволила обстановка, специалисты восстановили движение, провели обследование и начали ремонт. На опасных участках власти ввели ограничения и организовали объездные маршруты.

«Делаем все необходимое, чтобы в ближайшее время ситуация с топливом стабилизировалась», — сообщил губернатор.

Сальдо добавил, что энергетики работают в усиленном режиме, а аварийные бригады выходят на объекты сразу после улучшения оперативной обстановки.

Ранее в результате атаки повредили мост в районе Чонгара, движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» перекрыли.