ВСУ нанесли удары по дорогам и мостам Херсонской области
Сальдо: ВСУ били по дорогам, мостам и пунктам пропуска Херсонской области
В последние дни атакам ВСУ подвергались дороги, мосты и направления к пунктам пропуска Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Противник наносил удары по объектам, без которых невозможна повседневная жизнь региона.
«Последние дни противник целенаправленно бьет по узловым точкам Херсонской области: дорогам, мостам, направлениям к пунктам пропуска, объектам, от которых зависит нормальная жизнь людей», — написал Сальдо.
Там, где позволила обстановка, специалисты восстановили движение, провели обследование и начали ремонт. На опасных участках власти ввели ограничения и организовали объездные маршруты.
«Делаем все необходимое, чтобы в ближайшее время ситуация с топливом стабилизировалась», — сообщил губернатор.
Сальдо добавил, что энергетики работают в усиленном режиме, а аварийные бригады выходят на объекты сразу после улучшения оперативной обстановки.
Ранее в результате атаки повредили мост в районе Чонгара, движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» перекрыли.