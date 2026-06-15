ВСУ атаковали мосты между Крымом и Херсонской областью

Мосты возле Чонгара и Геническа в Херсонской области повреждены при атаке БПЛА

Боевики ВСУ беспилотниками атаковали мосты возле Геническа и Чонгара в Херсонской области. Об этом на платформе « Макс » сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«После налета БПЛА повреждены мосты в Херсонской области. После атаки поврежден мост возле Чонгара. Движение через АПП „Джанкой“ перекрыто», — написал он.

Сальдо добавил, что также повреждение получило сооружение, соединяющее Арбатскую стрелку с Геническом. Там также ввели временные ограничения для транспорта.

Дроновая опасность в регионе сохраняется, уточнил Сальдо. По его словам, противник целенаправленно бьет по транспортной инфраструктуре.

«Информацию по движению доведем дополнительно», — заключил губернатор.

Днем ранее все округа Херсонской области частично или полностью лишились света в результате обстрелов украинских военных. Экстренные службы работают над восстановлением инфраструктуры.