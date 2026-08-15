ВСУ нанесли ракетный удар по промпредприятию в Самарской области

Украинские боевики нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Самарской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Враг нанес ракетный удар по нашему промышленному предприятию. Сформирован оперативный штаб. На местах работают все экстренные службы», — уточнил глава региона.

Федорищев добавил, что информация о последствиях вражеского ракетного удара уточняется. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Губернатор пообещал сообщить, когда появятся новые данные. Также напомнил жителям региона о запрете на съемку фото и видеоматериалов с последствиями вражеской атаки.

Ранее украинские боевики атаковали Брянск, ударив ракетами по жилому дому. Погиб один человек и еще шесть пострадали. В доме произошел пожар, поэтому жильцов эвакуировали.