В Брянске при ракетном ударе ВСУ погиб человек

ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибший и пострадавшие

ВСУ атаковали ракетами жилой дом в Советском районе Брянска. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в телеграм-канале.

«Укронацисты атаковали город Брянск. <…> На данный момент один человек погиб, шесть пострадавших», — написал он.

Получивших ранения людей доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В жилом доме, который атаковали ВСУ, после случившегося произошел пожар. Жильцов эвакуировали, экстренные службы ведут ликвидацию последствий.

«Оцениваем последствия, восстановление будет организовано», — добавил врио губернатора.

Ранее стало известно, что сбитый беспилотник сдетонировал рядом с домом в Севастополе. Пострадали три человека, в том числе ребенок.