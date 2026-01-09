Объект инфраструктуры в Белгороде получил повреждения при ракетной атаке ВСУ

Украина нанесла ракетный удар по Белгороду. Повреждения получил один из объектов инфраструктуры, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Предварительно, пострадавших нет. Есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры», — написал глава области.

На место происшествия выехали оперативные службы, добавил Гладков.

ВСУ днем 2 января нанесли ракетный удар по центру Белгорода, пострадали две местные жительницы. В результате обстрела выбиты окна в 40 квартирах трех многоквартирных домов и частном доме.

При атаке украинского дрона 8 января ранение получил глава Грайворонского округа Дмитрий Панков. Беспилотник атаковал коммерческий объект в селе Головчино.