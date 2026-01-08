Глава Грайворонского округа пострадал при атаке украинского дрона

При атаке дрона ВСУ ранение получил глава Грайворонского округа Дмитрий Панков. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале .

В селе Головчино беспилотник атаковал коммерческий объект. Глава округа прибыл на место, чтобы оценить ущерб от удара.

«В этот момент еще один вражеский беспилотник атаковал объект повторно. Во время атаки второго дрона Дмитрий Александрович помог женщине, чья машина была повреждена от первого удара БПЛА», — написал Гладков.

Главу округа с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями доставили в Грайворонскую ЦРБ. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Дмитрий Александрович получил уже третье ранение. Как отметил Гладков, его мужество, героизм и чувство ответственности вызывают восхищение.

«На таких людях и стоит земля Белгородская!» — заявил губернатор.

Ранее несколько резервуаров загорелись после атаки беспилотника на нефтебазу в Старооскольском округе Белгородской области. Детонация привела к возгоранию на территории предприятия. Обошлось без пострадавших.