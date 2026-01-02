ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода

Гладков: две женщины пострадали при ракетной атаке ВСУ на центр Белгорода

Украинские боевики днем 2 января нанесли ракетный удар по центру Белгорода, пострадали две местные жительницы. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, одну женщину везут в областную клиническую больницу с баротравмой и ЧМТ. Вторую доставят в городскую больницу № 2 с осколочным ранением предплечья.

«В результате обстрела выбиты окна в 40 квартирах трех многоквартирных домов и частном доме. Повреждены кровля и фасад здания коммерческого объекта, осколки посекли семь автомобилей», — написал губернатор.

Гладков добавил, что на местах ЧП работают оперативные службы, последствия уточняются.

В конце декабря жертвами налета украинского беспилотника на машину в Белгородской области стали два человека. До этого в Грайвороне после детонации дрона пострадали 13-летний парень и женщина.