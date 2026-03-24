ВСУ нанесли повторный удар по Хомутовскому району Курской области

Хинштейн: число пострадавших от удара ВСУ по Хомутовскому району выросло до 13

Фото: РИА «Новости»

Количество пострадавших при ударе ВСУ по Хомутовскому району Курской области увеличилось до 13 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.

Противник атаковал АПК «Велес-агро» с помощью FPV-дрона. При первом ударе погиб 55-летний водитель предприятия, еще шесть местных жителей пострадали.

«Но нацистам мало: в течение часа по территории „Велес-агро“ был нанесен повторный удар. В результате атаки пострадали еще семь человек», — написал Хинштейн.

Двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, у остальных — ранения различной степени тяжести. Всем им оказывают медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что два человека пострадали при ударе ВСУ по Рыльску.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте