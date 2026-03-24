ВСУ нанесли повторный удар по Хомутовскому району Курской области

Хинштейн: число пострадавших от удара ВСУ по Хомутовскому району выросло до 13

Количество пострадавших при ударе ВСУ по Хомутовскому району Курской области увеличилось до 13 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в MAX .

Противник атаковал АПК «Велес-агро» с помощью FPV-дрона. При первом ударе погиб 55-летний водитель предприятия, еще шесть местных жителей пострадали.

«Но нацистам мало: в течение часа по территории „Велес-агро“ был нанесен повторный удар. В результате атаки пострадали еще семь человек», — написал Хинштейн.

Двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, у остальных — ранения различной степени тяжести. Всем им оказывают медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что два человека пострадали при ударе ВСУ по Рыльску.