Украинское командование приказало отступить из Сумской области расчетам 411-го полка беспилотных систем, которые ранее атаковали курское приграничье. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

Собеседник издания уточнил, что решение о выводе приняли из-за больших потерь от регулярного огневого поражения. На вооружении полка были ударные дроны «Баба Яга» и «Дартс».

Ранее в украинских войсках окончательно расформировали иностранный легион ВСУ. Командование решило перераспределить личный состав в мотопехотные и штурмовые бригады.

Аналогичное формирование в Составе ГУР Украины продолжило работать без изменений.

Российская армия продолжает продвигаться в зоне спецоперации. На Славянском направлении военнослужащим удалось нарастить темпы наступления и сделать четырехкилометровый прорыв штурмовых подразделений 20-й общевойсковой армии. Бойцы вышли к восточным окраинам Святогорска через лесной массив у болота Мартыненково.