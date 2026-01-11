На Украине расформировали иностранный легион ВСУ

Иностранный легион в составе Вооруженных сил Украины окончательно расформировали 31 декабря 2025 года. Об этом сообщил телеграм-канал «Военная хроника» .

По его данным, подразделение, ранее входившее в структуру ВСУ, прекращает существование в прежнем виде. При этом аналогичное формирование в составе Главного управления разведки, полностью укомплектованное иностранными гражданами, продолжает работу без изменений.

Сообщается, что личный состав расформированного легиона в ближайшее время перераспределят в другие подразделения, преимущественно мотопехотные и штурмовые бригады.

В декабре украинская служба Би-би-си сообщала, что до конца 2025 года на Украине планируется расформировать все четыре воинские части сухопутных войск ВСУ, действовавшие с начала конфликта под названием «Интернациональные легионы». Согласно планам Генштаба, бойцы этих формирований, включая иностранных добровольцев, должны продолжить службу в штурмовых подразделениях.

«Интернациональные легионы» представляли собой отдельные батальоны численностью около 400–600 человек и за время конфликта объединили добровольцев более чем из 75 стран.

В конце прошлого года РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что 47-я бригада ВСУ «Магура» утратила статус элитного подразделения после назначения нового командира и теперь используется как источник пополнения живой силы для штурмовых частей.