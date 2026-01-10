После удара «Орешником» ВС России прорвали фронт ВСУ на Славянском направлении

Российские войска совершили четырехкилометровый прорыв штурмовых подразделений 20-й общевойсковой армии на Славянском направлении. Об этом сообщил телеграм-канал «Военная хроника» .

Военные продвинулись из района железнодорожной станции Яровая к восточным окраинам Святогорска через лес у болота Мартыненково.

Также бойцы установили контроль над трехкилометровым участком пляжа Северский Донец. У Святогорска они начали формировать тактический карман.

«Пока все следят за ситуациями вокруг удара „Орешником“ по Львовской области и захвата танкеров с венесуэльской нефтью, хорошие новости поступают со Славянского направления», — отметил канал.

По его данным, российская армия держит на контроле все переправы через Северский Донец, поставив под вопрос логистику 115-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что баллистическая ракета «Орешник» даже без боевой части нанесла огромный урон объекту критической инфраструктуры. По его словам, у Украины нет технологий для перехвата таких снарядов.