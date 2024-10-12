Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в Торецке

Удары по огневым позициям и арсеналам ВСУ в Торецке сняли на видео

Штурмовые подразделения ВС России продолжили освобождение города Дзержинска (Торецк — украинское название) в ДНР от украинских боевиков при поддержке сил ВКС и артиллерии. Кадры опубликовало Минобороны, сообщило РИА «Новости» .

Бойцы нанесли высокоточные удары по складам хранения боезапасов и огневым позициям националистов.

На кадрах объективного контроля можно увидеть, как по позициям боевиков в городских постройках наносят удары артиллерии. Один из ударов, судя по мощной детонации, пришелся по складу боеприпасов. В завершение по району нанесли авиационный удар.

Советник главы ДНР Игорь Кимановский 8 октября сообщил, что российские войска начали продвигаться в центр Дзержинска. По его словам, движение идет по нескольким направлениям, в том числе от шахты «Северная» вдоль железной дороги, а также в районе многоэтажных застроек.