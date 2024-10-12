В Харьковской области устроили принудительную эвакуацию
СБУ принудительно вывозит людей из прифронтовых районов в Харьковской области
Украинские военные начали вывозить людей из прифронтовых районов Харьковской области. Местный житель рассказал РИА «Новости», что эвакуация проходит принудительно.
«Нас насильно вывозят военные и СБУ, проверяют телефоны», — сказал он.
Собеседник агентства объяснил это мерами безопасности. По его мнению, власти пошли на такой шаг из-за расширения зоны боевых действий.
Весной 2024 года стало известно об эвакуации предприятий военно-промышленного комплекса в Харькове. Украинцы по ночам вывозили оборудование из цехов по ремонту техники и сборке беспилотников.
В это же время началось переселение жителей Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что люди отказывались покидать свои дома и власти вывозили их насильно.