СБУ принудительно вывозит людей из прифронтовых районов в Харьковской области

Украинские военные начали вывозить людей из прифронтовых районов Харьковской области. Местный житель рассказал РИА «Новости» , что эвакуация проходит принудительно.

«Нас насильно вывозят военные и СБУ, проверяют телефоны», — сказал он.

Собеседник агентства объяснил это мерами безопасности. По его мнению, власти пошли на такой шаг из-за расширения зоны боевых действий.

Весной 2024 года стало известно об эвакуации предприятий военно-промышленного комплекса в Харькове. Украинцы по ночам вывозили оборудование из цехов по ремонту техники и сборке беспилотников.

В это же время началось переселение жителей Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что люди отказывались покидать свои дома и власти вывозили их насильно.