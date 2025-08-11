ВСУ начали сбрасывать замаскированные под туши животных мины в Запорожской области

Боец Фара: ВСУ минируют тушки животных и сбрасывают их на дорогу

Бойцы ВСУ применяют замаскированные под животных мины в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель командира роты 42-й гвардейской дивизии группировки Днепр с позывным Фара.

Военный также рассказал, что сбрасывают и заминированные бытовые предметы. Среди них встречаются мусорные пакеты и банки из-под энергетиков, которые оставляют на оживленных тропах.

«Они тушки животных освежевывают, засовывают туда мину, и скидывают на дорогу, как будто кто-то его сбил», — рассказал Фара.

По его словам, украинские операторы дронов сбрасывают на дороги тушки животных с взрывными устройствами.

Кидают их на тропы и дороги, в надежде на то, что мы расслабились.

Он добавил, что российские бойцы научились распознавать такие ловушки. При необходимости вызывают саперов, которые обезвреживают взрывные устройства.

По словам Фары, военные частенько и самостоятельно обезвреживают опасные предметы.

«Опыт уже есть большой. Нужно просто сделать аккуратный взрыв. А мы всегда заряжены», — рассказал он.

Заместитель командира связал тактику ВСУ с тяжелой ситуацией в украинской армии. Они пытаются «пакостить, чем могут», потому что понимают, что проигрывают, считает Фара.

Ранее боец российской армии рассказал, что украинские военные бросают на своих позициях заминированные тела своих сослуживцев. Они устанавливают взрывчатку на тела сослуживцев или гражданских с расчетом на то, что снаряд сдетонирует, когда труп перевернут.