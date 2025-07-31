ВСУ начали самое «амбициозное» строительство укреплений
WSJ: ВСУ в спешке строят оборонительную линию против ВС России
ВСУ начали самое масштабное за последнее время строительство оборонительных сооружений, чтобы сдержать наступление российских войск. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.
«Киев находится в самом разгаре своего самого амбициозного оборонительного строительства, возводя заграждения и перекрывая территорию от наступления противника», — отметил автор статьи.
Украинские военнослужащие устанавливают малозаметные заграждения из колючей проволоки с металлическими спиралями и «зубы дракона». Также готовятся три противотанковых рва. С помощью этих сооружений ВСУ рассчитывают помешать пилотируемым и беспилотным атакам российской армии.
Журналисты сравнили процесс строительства с «постройкой самолета во время полета», поскольку украинские подразделения при своей недоукомплектованности пытаются тут же вести борьбу с противником. Кроме того, новые укрепления могут захватить ВС России.
Ранее стало известно, что в Харьковской области боевики ВСУ дистанционно минируют госграницу с Россией. Также они укрепляют старые позиции.