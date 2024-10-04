Разгром колонны ВСУ двумя российскими БТР в Курской области сняли с дрона

Два российских БТР «размотали» колонну ВСУ из 19 единиц техники на Курском направлении. Эпичное сражение сняли с дрона и показали в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Морпехи в двух БТР благодаря грамотно выставленной огневой засаде разгромили практически всю украинскую колонну. Восемь единиц техники уничтожили перекрестным огнем, четыре машины смогли проехать дальше, но их разбили другие подразделения. Пять бронемашин противника «сбежали» с поля боя, сообщили авторы Telegram-канала.

«Как итог, два экипажа БТР морпехов остановили продвижение большой бронегруппы в тыл нашим войскам», — сообщили военкоры.

ВСУ заплатили высокую цену за курскую авантюру — в российском регионе Украина потеряла лучшие танковые части. Это привело к утрате контроля над важными для Киева населенными пунктами, заявили в западных СМИ.