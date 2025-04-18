Российская группировка войск «Юг» установила контроль над селом Калиново и поселком Валентиновка. Об зтом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Активными действиями подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Валентиновка», — отметило ведомство.

За неделю российские войска нанесли девять групповых ударов по целям на Украине. В пресс-службе добавили, что армия продолжила наступать в зоне проведения спецоперации.

В районе ответственности группировки «Восток» ВСУ потеряли за неделю более 1020 военных, а в зоне «Центра» противник лишился более 2680 боевиков и двух танков.

Ранее войска продвинулись в Купянском районе Харьковской области и выбили украинских военных с участка важной трассы. Эксперт Андрей Марочко рассказал, что под огневой контроль ВС России перешла часть дороги Лиман Второй-Колодезное длиной около трех километров.