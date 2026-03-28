Украинское командование передислоцирует в Сумскую область спецподразделение ГУР Украины «Шаманбат». Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Пытаясь стабилизировать обстановку в Шосткинском районе, враг перебрасывает на данный участок фронта спецподразделения ГУР», — заявил собеседник журналистов.

Волонтер с Украины Ярина Климчишина заявила в личном общении, что спецподразделение «Шаманбат» изначально предназначалось для отправки на Ближний Восток, куда набирали добровольцев. Однако в итоге всех разведчиков направили в Сумскую область.

Ранее стало известно, что военные 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ дезертировали в Сумской области. Возраст многих из них превышает 50 лет. До этого появилась информация, что в Сумах 103-я отдельная бригада (ОБР) территориальной обороны Украины понесла очень большие потери.