Украинская армия стягивает польскую самоходную артиллерию в Сумскую область. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости» .

«Украинское командование перебросило в район Ямполя Сумской области батарею самоходных артиллерийских установок Krab польского производства. Шесть 155-миллиметровых орудий используются в качестве дежурных огневых средств», — объяснил он.

Ранее стало известно, что бойцы ВС России освободили села Таратутино в Сумской области и Ильичевка в Донецкой Народной Республике. Таратутино расположено к юго-востоку от Сум, вблизи границы с Краснояружским районом Белгородской области, севернее железнодорожной станции Пятиполье. Населенный пункт взяла под контроль группировка войск «Север».

Ильичевку во время декоммунизации в 2016 году власти Украины переименовали в Озерное. Село находится южнее города Красный Лиман. С мая по октябрь 2022 года уже было под контролем российских войск. Повторно его освободила группировка войск «Запад».