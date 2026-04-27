Российские военные освободили села Таратутино в Сумской области и Ильичевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.

Таратутино находится к юго-востоку от Сум, недалеко от границы с Краснояружским районом Белгородской области, севернее железнодорожной станции Пятиполье. Его освободила группировка войск «Север».

Ильичевка, в рамках декоммунизации в 2016 году переименованная украинской властью в Озерное, расположена к югу от Красного Лимана. С мая по октябрь 2022 года село уже находилось под российским контролем. Повторно его освободила группировка войск «Запад».

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что под контролем украинской армии находится приблизительно 15-17% территории республики.