ВСУ начали отступать из центра Курахова

Часть группировки ВСУ отошла с позиций в городской застройке в центре Курахова к району трубного завода. Об этом сообщил ТАСС .

«Данные объективного контроля показывают, что противник частично вывел свои силы из района многоэтажек», — отметил источник издания в силовых структурах.

По его словам, украинское командование перебрасывает военных малыми группами. Боевики занимают подготовленные позиции у трубного завода. Часть военнослужащих также пытается покинуть Курахово через западный выезд, добавил собеседник агентства.

О начале отступления ВСУ из города сообщило 21 ноября украинское издание «Фокус». По его данным, ВС России освободили около 70% Курахова и взяли его в окружение.

Войска также установили контроль над элеватором. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов подтвердил, что российские военные продолжают продвигаться, в городе идут бои.