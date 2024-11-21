Российские военные вынудили ВСУ отступать из Курахова

Российские военные взяли под контроль около 70% территории города Курахова, а окруженным боевикам ВСУ придется отступить уже в ближайшие недели. Об этом сообщило украинское издание «Фокус» .

Издание отметило, что в Киеве рассчитывали на проблемы с наступательным потенциалом у ВС РФ к началу октября, но этого не произошло. В Курахове продолжаются ожесточенные бои.

«Бои в Курахове кое-где доходят до центральных районов города, частично ******* (российских военных — прим. ред.) удается отбрасывать оттуда, но они начинают новые накаты; элеватор в городе занят противником», — рассказал лейтенант ВСУ с позывным Алекс.

Издание отметило, что сейчас почти 70% Курахова окружено российской армией, и ВСУ придется отступить уже в ближайшие недели.

Украинский военный Станислав Бунятов с позывным Осман заявил изданию, что на Кураховском направлении идут тяжелые механизированные штурмы.

Еще один боевик ВСУ с позывным Мучной критически оценил отступление, заявив, что все пути отхода находятся под огневым контролем ВС РФ, остается только выходить под обстрелами и «верить, что выживешь!».

Ранее российский боец с позывным Саров рассказал о попытках украинских боевиков сбежать из Курахова и близлежащих сел.