Марочко: ВСУ возводят новые инженерные сооружения в Ямполе, недалеко от ЛНР

Украинские войска возводят фортификационные сооружения в районе страусиной фермы в Ямполе в Донецкой Народной Республике, рядом с ЛНР. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости» .

«В ходе объективного контроля в районе населенного пункта Кременная [в ЛНР] отмечены работы ВСУ по укреплению позиций юго-восточнее Торского: увеличена сеть траншей в пяти километрах южнее населенного пункта Червоная Диброва», — заявил он.

Также ВСУ построили новые инженерные сооружения недалеко от страусиной фермы в Ямполе.

Все эти населенные пункты расположены юго-западнее Кременной. В большинстве случаев украинские военные копают и строят вручную. Чтобы разрушить промерзшую землю, боевики пользуются танковыми минами.

В конце прошлой недели российские войска освободили два населенных пункта в ДНР. Под их контроль перешли Улаклы и Новоандреевка. До этого ВС России освободили Новолюбовку в ЛНР. Село взяли под контроль военные группировки войск «Запад».