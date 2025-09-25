Украинские военные, отступая из сел в Днепропетровской области, начали минировать тела детей, пытаясь сыграть на человечности российских бойцов. Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Действия нашего противника всякий раз поражают своей циничностью», — добавил он.

Ранее то же информагентство опубликовало видео, как ВСУ при отступлении из поселка Кировск (на Украине — Заречное) в ДНР поджигают жилые дома. Кроме того, они расстреливали попавшихся им на глаза мирных жителей.

А в Купянске украинские военные прячут личный состав и технику в школах. Зная, что российские бойцы не будут стрелять по детям, они используют последних как живой щит.