Вооруженные силы Украины размещают свою технику и личный состав в школах на территории Харьковской области, в том числе в Купянске, используя детей в качестве живого щита. Об этом РИА «Новости» сообщил командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным Чекист.

Как отметил военнослужащий, украинские силы сознательно идут на это, зная, что российские подразделения не станут наносить удары по гражданским объектам.

«Они же, допустим, знают, что мы не будем бить по школе. Они засядут в школе. Но при этом детей они оттуда выгонять не будут», — рассказал Чекист.

По его словам, такая же тактика применяется и при захвате других зданий, где остаются мирные жители. Это делается для того, чтобы обезопасить себя от ответных ударов.

«Если бы мы били по мирному населению, они бы не переодевались, они бы не захватывали дома, они не прятались бы в школах», — пояснил командир.

На минувшей неделе стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль половину Купянска. Минобороны опубликовало видео, подтверждающее это. На кадрах видны российские бойцы в самом центре города, где расположены крупные административные и промобъекты.