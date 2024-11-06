Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готовит ВСУ к выводу из Курской области. На это указала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале .

«Сырский сделал подводку к выводу войск из Курской области. Только он не сказал, сколько территорий в Донецкой и Харьковской областях было „обменяно“ россиянам за это время и сколько украинцев погибло», — подчеркнула она.

Парламентарий предложила Сырскому лично остаться на этом направлении.

Накануне российские войска уничтожили 15 боевиков ВСУ в Кореневском районе Курской области. Противникам предлагали сложить оружие, но они отказались.

В Глушковском районе разведчики-десантники из Тулы установили минный шлагбаум. С его помощью российские военнослужащие перекрыли маршрут прорыва украинских боевиков в курское приграничье.