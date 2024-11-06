ВСУ начали готовить к выводу из Курской области
Депутат Рады Безуглая: Сырский готовит ВСУ к выводу из Курской области
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готовит ВСУ к выводу из Курской области. На это указала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.
«Сырский сделал подводку к выводу войск из Курской области. Только он не сказал, сколько территорий в Донецкой и Харьковской областях было „обменяно“ россиянам за это время и сколько украинцев погибло», — подчеркнула она.
Парламентарий предложила Сырскому лично остаться на этом направлении.
Накануне российские войска уничтожили 15 боевиков ВСУ в Кореневском районе Курской области. Противникам предлагали сложить оружие, но они отказались.
В Глушковском районе разведчики-десантники из Тулы установили минный шлагбаум. С его помощью российские военнослужащие перекрыли маршрут прорыва украинских боевиков в курское приграничье.