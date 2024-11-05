Российские бойцы уничтожили 15 боевиков ВСУ под Курском

В Кореневском районе Курской области уничтожили 15 боевиков ВСУ. Об этом сообщил источник ТАСС .

«Около 15 боевиков ВСУ, которые вторглись в Курскую область, были ликвидированы в ходе боев. Это Кореневский район, севернее населенного пункта Любимовка», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, боевикам предлагали сдаться в плен, однако они отказались. В Глушковском районе тульские разведчики-десантники установили минный шлагбаум. Они перекрыли маршрут прорыва украинских боевиков в Курской области.

Всего ВСУ потеряли более 29 600 военных за время боевых действий в курском приграничье. Также противник лишился 184 танков, 106 боевых машин пехоты и 107 БТР, четырех РЛС противовоздушной обороны, 26 единиц инженерной и другой техники. Такие данные представили 4 ноября в Минобороны.