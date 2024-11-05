Десантники установили минный шлагбаум в Курской области

Тульские разведчики-десантники установили минный шлагбаум, перекрыв маршрут прорыва ВСУ в Глушковский район Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военные своими действиями восстановили государственную границу в районе населенного пункта Новый Путь. Украинские боевики постоянно пытаются прорваться на территорию России на этом участке.

В оборонном ведомстве добавили, что до прорыва ВСУ в Курскую область там была выстроена сеть инженерных заграждений. ВСУ же прорывались через госграницу, используя инженерную технику иностранного производства.

Кроме того, в Минобороны отметили, что часть войск ВСУ была заблокирована и ликвидирована, а другая часть подготовилась к прорыву и смогла прорваться.

Российские военные провели штурмовые действия и вышли на достаточное расстояние, чтобы заблокировать подходы противника через инженерные заграждения на границе. Их прикрывала артиллерия.

Бойцы разведроты полка с позывными Порш и Почта осмотрели украинские позиции и обнаружили минный шлагбаум, с помощью которого и восстановили границы.

«Вдоль железной дороги была накидана проволока „путанка“, было трудно ее преодолевать. Противник нас услышал, открыл огонь по нам. Но мы в ответ открыли огонь и успешно отошли, без единой царапины», — рассказал старший разведчик в позывным Порш.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли более 29600 военных за все время боевых действий в курском приграничье.