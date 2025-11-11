ВСУ начали эвакуацию населения в Днепропетровской области, чтобы занять дома

Украинское руководство принудительно эвакуирует жителей из прифронтовой зоны в Днепропетровской области и подконтрольной ему части Запорожской, чтобы боевики ВСУ заняли опустевшие дома. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Эвакуацию киевский режим проводит не во имя спасения людей», — подчеркнул он.

Рогов объяснил, что людей вывозят, чтобы они не передавали координаты ВСУ российской армии. Эвакуация также позволяет украинским боевикам использовать освободившиеся дома в своих целях, в том числе устраивать там склады оружия.

По словам эксперта, население вывозят из 50-километровой прифронтовой зоны.

Ранее командир батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе группировки войск «Центр» ВС России рассказал, что ВСУ перестали до последнего оборонять позиции. По его мнению, боевики при приближении российских войск стремятся отходить, держась на удалении.