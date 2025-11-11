ВСУ стали бросать позиции в зоне действия морпехов 155-й бригады

Украинские военные оставляют позиции, не пытаясь удерживать свои рубежи до последнего солдата. Об этом рассказал в беседе с РИА «Новости» командир батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе группировки войск «Центр» ВС России.

«Противник уже не предпринимает попыток удерживать позиции и занимаемые рубежи до последнего бойца, а поспешно бежит. С учетом того, что близится зима, маскироваться сложнее, поэтому в том числе они отходят, стараясь держаться на удалении», — заявил военный.

По его словам, ВСУ пытались контратаковать на зоне ответственности ВС России. Однако когда узнали о присутствии там 155-й бригады, то перешли к оборонительным действиям. Противник использует разные постройки как склады с провизией и боеприпасами, но российские войска с помощью разведки находят такие точки и уничтожают.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВС России готовят «последний маневр» в Красноармейске, чтобы взять под контроль Донецкую область. По его словам, ситуация на передовой действительно напряженная.