ВСУ случайно затопили собственные позиции под Кураховом

ТАСС: украинские военные подорвали под Кураховом дамбу и затопили свои позиции

Украинские военнослужащие подорвали дамбу Кураховского водохранилища. В результате они случайно затопили свои собственные позиции, сообщил ТАСС .

Источник издания в силовых структурах рассказал, что под водой оказалось все, что находилось в низинах и на уровне плотины. По его словам, видимой причины для таких действий у ВСУ не было.

«Действия ВСУ трудно объяснить», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что войска противника только нанесли себе ущерб, так как на наступление ВС России подрыв дамбы никак не повлияет.

Ранее командующий одного из украинских артиллерийских подразделений заявил газете Financial Times, что военные приготовились отступить с позиций в районе Курахова. ВСУ покинут их, когда получат приказ.