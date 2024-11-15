Стало известно о попытках ВСУ сбежать из Курахово

Украинские войска пытаются покинуть позиции на Кураховском направлении. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил военный расчета системы залпового огня БМ-21 «Град» 5-й мотострелковой бригады 51-й армии «Южной» группировки войск, старший наводчик РСЗО «Град» с позывным Саров, который выполняет боевые задачи на данной территории.

«Противник ведет себя более-менее спокойно, то есть, скорее всего, пытается уйти с населенного пункта Курахово и ряда близлежащих сел», — сказал он.

По мнению бойца, это может быть связано с нехваткой личного состава и падением морального духа у ВСУ. Российские военные работают по путям движения украинской армии, отрезая возможность снабжения врагов боеприпасами, техникой и живой силой. Также ВС РФ ведут огневой контроль дорог, по которым идет снабжение ВСУ.

Ранее стало известно, что украинские войска случайно подорвали дамбу Кураховского водохранилища и затопили собственные позиции. По данным журналистов, под воду ушло все, что находилось в низинах и на уровне плотины.