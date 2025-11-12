ВСУ на фоне массового дезертирства послали женщин на боевые задачи

Командование 129-й тяжелой механизированной бригады ВСУ на Харьковском направлении столкнулось с массовым дезертирством и направило женщин выполнять боевые задачи. Об этом со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщило РИА «Новости» .

Собеседник издания уточнил, что женщины-военнослужащие отправляются на позиции и выполняют обязанности водителей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ оказались в тяжелом положении на Покровском направлении. По его словам, ВС России наращивают группировку в Запорожской области и усиливают штурмы.

Главком ВСУ Александр Сырский представил доклад главе государства. Он заявил, что российские войска готовят маневр в Красноармейске для взятия под контроль ДНР. Сырский назвал ситуацию напряженной и уточнил, что ВС России сосредоточили большую часть сил, чем создали преимущество для прорыва линии обороны.

Главком добавил, что российская армия задействовала на направлении порядка 150 тысяч человек и пытается окружить Красноармейск и соседние населенные пункты с севера, юга и востока.