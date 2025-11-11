ВС России готовит «последний маневр» в Красноармейске (украинское название — Покровск) для взятия под контроль Донецкой области. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщило New York Post .

«Ситуация на передовой действительно напряженная <…> Они собрали большую часть сил, создавая преимущество в попытке прорвать нашу линию обороны», — отметил главком ВСУ.

По словам Сырского, Россия сосредоточила на этом направлении 150 тысяч солдат и стремится окружить как сам Красноармейск, так и соседние города с севера, юга и востока, перекрыв линии снабжения, чтобы захватить всю Донецкую область.

Накануне Сырский раскрыл имеющиеся у ВСУ планы «Б» и «В» по Красноармейску.