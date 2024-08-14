Появились кадры захвата брошенной боевой техники ВСУ в Курской области

Прибывшие в Курскую область бойцы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота в бою захватили бронированную машину украинских боевиков Roshel Senator, поступившую из Канады. Видео с места захвата трофея опубликовало Минобороны в Telegram-канале .

На опубликованных кадрах видно, как бойцы захватили броневую машину и увезли ее с собой. Также пехотинцы сняли брошенные тела погибших боевиков.

«Вот что происходит с теми, кто приходит на русскую землю. Их просто бросили свои же товарищи. Не эвакуировали. Никому они здесь не нужны», — заявил снимавший видео российский пехотинец

Он уточнил, что погибшие украинские состояли в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

Кроме того, в этом районе российские военные обнаружили оружие, боеприпасы и средства связи западного производства, а также бронетехнику, которая получила незначительные повреждения. Но, спасая свои жизни, боевики ее бросили вместе с ранеными и погибшими сослуживцами.

Пресс-служба Минобороны заявила, что после захода в Курскую область украинские войска потеряли 2300 человек личного состава, из которых 270 ликвидировали за минувшие сутки. В ведомстве добавили, что также противник потерял 37 танков и 32 бронетранспортера, а также большое количество другой бронированной техники и вооружений.