«Обстреливают без разбора». Атаки ВСУ вызвали возмущение в США

Риттер: ВСУ специально бьют по гражданским объектам в Донбассе

Фото: РИА «Новости»

Украинские войска намеренно выбирают в качестве целей мирных жителей. Об этом отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

«Украинцы наносят удары по гражданским объектам без разбора, просто обстреливают их из своих реактивных систем залпового огня HIMARS, Vampire», — сказал он.

Экс-разведчик считает, что обстрелы гражданского населения являются продолжением проводимой киевским режимом политики в Донбассе. Риттер назвал это актом терроризма и нарушением нормы международного гуманитарного права.

Днем 4 августа под массированный обстрел со стороны ВСУ попал центральный рынок в Алешках Харьковской области. Ранения получили восемь мирных жителей. Их доставили в больницу.

Также в воскресенье украинские боевики атаковали Луганск ракетами западного производства. После этого в городе начались очаговые возгорания.

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