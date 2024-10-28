«Купол Донбасса» сорвал 102 атаки ВСУ на Донецк и Макеевку за неделю

ФСБ: за неделю «Купол Донбасса» сорвал 102 атаки БПЛА над Донецком и Макеевкой

За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» сорвала 102 террористические атаки украинских БПЛА над Донецком и Макеевкой. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по ДНР.

В Кировском районе Донецка рядом с одним из гражданских объектов хранения горюче-смазочных материалов удалось перехватить ударный FPV-дрон с самодельным взрывным устройством. В Куйбышевском районе у котельной подавили украинский БПЛА, осуществлявший разведку.

Взрывотехники УФСБ по ДНР отключили средства управления дронами и уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре нет.

На прошлой неделе в УФСБ сообщили, что «Купол Донбасса» сорвал 158 террористических атак дронов ВСУ над Макеевкой и Донецком.