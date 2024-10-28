Десятки иностранных наемников ВСУ пытались прорваться в Брянскую область

Десятки иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, 27 октября попытались прорваться в Брянскую область. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Сначала в небе над Климовским районом в районе населенного пункта Манев появились около 20 БПЛА. Затем в регион начали прорываться 30 иностранных наемников украинских войск.

«Шли без поддержки тяжелой техники, потому что там болотистая местность. Говорили на английском», — уточнили авторы поста.

Предварительно, речь идет о наемниках из Польши, Великобритании, Швеции и Венесуэлы.

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник. Над Белгородской областью сбили 13 БПЛА, на Брянской — шесть, по одному над Воронежской и Курской областями.